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09:30, 8 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о трех рисках при аренде квартиры

Брокер Ракута: мошенники просят арендаторов сделать предоплату
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне при аренде квартиры подвергают себя риску, в том числе могут попасться на уловки мошенников. Об этом желающих снять жилье предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, аферисты часто завлекают якобы выгодными условиями. Они имеют ключи от объекта и проводят показ, чем вызывают доверие арендатора. Однако после того, как съемщики переводят мошенникам средства, обнаруживается, что доступ к жилью закрыть, а владелец — фиктивный.

Второй риск — не вернуть депозит при выезде. Ракута отметил, что ради сохранения денег арендодатель может настаивать на том, что имущество было повреждено. Чтобы избежать подобных ситуаций, при въезде в квартиру следует фиксировать состояние жилья с помощью фото и видео.

Также брокер посоветовал уточнять в договоре условия повышения арендной ставки и обязательства собственника о предварительном уведомлении об изменениях, включая продажу жилья и необходимость освободить объект. Есть случаи, когда арендаторы улучшают квартиру за свой счет, а после сталкиваются с повышением ставки.

Ранее Ракута озвучил риски, с которыми может столкнуться арендодатель при сдаче жилья. В том числе это споры с жильцами в случае кражи или порчи, от которых может уберечь полный учет имущества квартире.

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