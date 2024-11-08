Россияне получат возможность купить вещи Ксении Собчак

Россияне получат возможно купить вещи знаменитостей. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители «Авито».

С 8 ноября на платформе начнет продаваться одежда, предметы интерьера, электроника, инструменты для ремонта и другие вещи, которые ранее принадлежали звездам. Первыми свои товары представят журналистка Ксения Собчак, блогерши Вика Чума и Ксения Дукалис, а также писатель Александр Цыпкин, блогер Даня Крастер и другие.

Отмечается, что каждая вещь подобрана неслучайно: звезды расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев. Собчак, например, предложит покупателям костюм с юбкой бренда Fashion Rebels, платье YOU WANNA, костюм Roseville, статуэтку слона, привезенную из Индии, и настольные часы с ее письменного стола.

В апреле компания «Авито» заявила о выходе на рынок путешествий.