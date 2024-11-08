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09:01, 8 ноября 2024Ценности

Россияне получат возможность купить вещи Ксении Собчак

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россияне получат возможно купить вещи знаменитостей. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители «Авито».

С 8 ноября на платформе начнет продаваться одежда, предметы интерьера, электроника, инструменты для ремонта и другие вещи, которые ранее принадлежали звездам. Первыми свои товары представят журналистка Ксения Собчак, блогерши Вика Чума и Ксения Дукалис, а также писатель Александр Цыпкин, блогер Даня Крастер и другие.

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Отмечается, что каждая вещь подобрана неслучайно: звезды расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев. Собчак, например, предложит покупателям костюм с юбкой бренда Fashion Rebels, платье YOU WANNA, костюм Roseville, статуэтку слона, привезенную из Индии, и настольные часы с ее письменного стола.

В апреле компания «Авито» заявила о выходе на рынок путешествий.

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