Сообщение о попытке уничтожить украинскую идентичность в новых регионах не подтвердилось

Данные об уничтожении украинской идентичности в регионах РФ не подтвердились

Распространившееся в украинских Telegram-каналах сообщение о том, что проведенный в новых регионах России радиодиктант призван уничтожить украинскую идентичность, оказалось недостоверным.

Поводом для подобных сообщений стала акция «Большой этнографический диктант», которая проводится во всех российских регионах с 2016 года. В публикациях украинских каналов утверждалось, что к участию в диктанте якобы принудительно привлекли студентов и учеников старших классов. Целью акции якобы является полная ассимиляция украинцев и смена их идентичности.

«Большой этнографический диктант» проходит в формате офлайн и онлайн, его основной задачей является познакомить жителей многонациональной страны с культурой разных народов. В тест включены 20 вопросов на федеральную тематику и 10 заданий, связанных с национальной спецификой каждого конкретного региона. При этом радиоформат не предусмотрен. Еще в 2022 году вопросы, посвященные новым регионам — Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям — добавили в просветительскую акцию.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также поделился подробности акции. Диктант состоял из тридцати вопросов, касавшихся как всей страны, так и «нашего родного региона». «Примечательно, что в общероссийский список вошел вопрос: "Как с древнегреческого переводится название города Херсон?". Это подчеркивает неразрывную связь истории России и Херсонщины», — написал глава региона. В ДНР между тем диктант написали бойцы интернациональной бригады «Пятнашка».

Авторы диктанта не ставили перед собой задачу вытеснить элементы украинской культуры из сознания жителей новых регионов. Это в первую очередь просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. «Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения», — объяснил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Информация о том, что «Большой этнографический диктант» в новых регионах РФ призван стереть национальную идентичность украинцев, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

