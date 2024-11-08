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19:08, 8 ноября 2024Путешествия

Трава вспыхнула у взлетной полосы после посадки самолета с отказавшим двигателем

Самолет Qantas с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Сиднее
Алина Черненко

Самолет авиакомпании Qantas развернулся после взлета и совершил аварийную посадку в аэропорту Сиднея, Австралия, из-за отказа двигателя. Инцидент попал на видео, которое публикует портал 9News.com.au.

На размещенных в сети кадрах видно, как после приземления Boeing 737 трава у взлетно-посадочной полосы вспыхнула и задымилась. На борту лайнера, летевшего в Брисбен, находилось 174 человека. Некоторые пассажиры рассказали журналистам, что во время полета они услышали громкий хлопок.

«Через десять минут пилот вышел на связь и объяснил, что у них возникла проблема с правым двигателем при взлете», — поделилась с изданием путешественница Джорджина Льюис.

Представитель перевозчика заявил, что инженеры Qantas провели предварительную проверку и подтвердили факт отказа двигателя. Пилот Ричард Тобиано, в свою очередь, заверил, что экипажи авиакомпании обучены необходимым действиям в подобных ситуациях.

Ранее похожая история произошла самолетом авиакомпании American Airlines в США. Экипаж доложил диспетчерам об отказе двигателя и увел лайнер на второй круг с высоты около 90 метров над землей.

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