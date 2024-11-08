Украинский военный Аякс: ВСУ воюют говном и палками

Украине необходимо масштабировать производство дешевого и некачественного вооружения, так как это даст максимальный эффект в конфликте с Россией. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Аякс, передает «Украинская Правда».

«Не надо иллюзий, мы воюем говном и палками (...) Все решает количество. Поэтому главное, чтобы говно и палки можно было масштабировать. Это даст максимальный эффект», — сказал он.

Военный также назвал FPV-дроны квинтэссенцией конфликта между Россией и Украиной. Как отмечают журналисты, Аякс был одним из первых, кто создавал расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в украинской армии.

Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню признался, что Париж снабжает Киев старым вооружением. Он отметил, что основу помощи Украине со стороны Франции составляет снабжение страны старой техникой, которая попадает под списание и в любом случае будет заменена.