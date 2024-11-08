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19:25, 8 ноября 2024Бывший СССР

В Армении умер генконсул России в Гюмри

Посольство: в Армении умер генконсул России в Гюмри Кандауров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ

В Армении умер генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Ереване в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни Генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте министерства иностранных дел России, дипломат был назначен генконсулом в Гюмри в декабре 2020 года. До этого он занимал различные должности в центральном аппарате внешнеполитического ведомства и за рубежом.

Ранее замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что посол Азербайджана в Брюсселе Вагиф Садыгов угрожал своему армянскому коллеге Тиграну Балаяну. Он добавил, что Ереван также сообщил об инциденте представителям Европейского союза.

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