В России в салоне красоты парикмахер набросилась на коллегу из-за политических разногласий

В Петербурге в салоне красоты произошел конфликт из-за политических разногласий

В Санкт-Петербурге в салоне красоты парикмахер набросилась на коллегу, конфликт произошел из-за политических разногласий, пишет 78.ru.

Как рассказала каналу пострадавшая, ссоры по пустякам между ними были и раньше, но напряжение нарастало, и напавшая на нее парикмахер стала навязывать свои политические убеждения, после чего последовали угрозы.

«Может быть, она расстроилась из-за того, что [Дональд] Трамп стал президентом [США], и она решила всю агрессию вылить на меня», — заявила россиянка.

С ее слов, в день, когда между коллегами произошла потасовка, девушка закрылась в студии, в которой находился клиент, из «соображений безопасности». Когда бьюти-процедура закончилась, девушка открыла дверь салона, и в этот момент парикмахер якобы «зашла с разборками».

«То есть она завязала волосы, подготовилась и ждала, пока клиент выйдет из студии, и потом схватила меня и стала бить по голове», — рассказала она. Парикмахер, в свою очередь, заявила каналу, что ее «спровоцировали и ни за что брызнули баллончиком в лицо». Пострадавшая россиянка написала заявление в полицию, а парикмахера после драки в студии уволили.

Ранее парикмахер из Перми обматерила пенсионерку, не оплатившую стрижку, и заставила ее убирать с пола волосы.