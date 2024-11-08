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08:31, 8 ноября 2024Мир

В США пообещали выделить Украине помощь до вступления Трампа в должность

Axios: Белый дом и Пентагон пообещали Украине помощь до инаугурации Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Белом доме и Пентагоне пообещали, что США выделят Украине помощь до инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом пишет Axios.

«Вы увидите, как пакеты помощи будут выделены в ближайшие недели до конца полномочий этой администрации», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, несмотря на скорую смену администрации, «поддержка Украины остается сильной».

Издание также приводит слова официального представителя Белого дома Карин Жан Пьер, заявившей, что администрация намерена обеспечить Украину «всем необходимым на поле боя» в течение оставшегося срока полномочий президента США Джо Байдена. По ее данным, власти США «уже некоторое время увеличивают объем этой помощи», что включает в себя укрепление украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее британское издание Independent сообщило, что администрация Байдена планирует передать Украине максимальную помощь в ближайшие месяцы до вступления в должность Трампа.

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