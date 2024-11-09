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15:55, 9 ноября 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ травили газом отбивавших атаку российских солдат

Бойцы ВСУ травили газом военных ВС РФ, которые почти сутки отбивали атаку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) травили газом российских военных, которые почти сутки отбивали атаку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, российские штурмовики обнаружили украинских военнослужащих, которые сидели в подвале деревенского дома и вели оттуда постоянный обстрел. Во время операции бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили врага, но покинуть позицию быстро не получилось из-за серьезных обстрелов и атак беспилотников.

Помимо этого, как утверждается, ВСУ начали травить российских штурмовиков отравляющим газом. Надев противогазы, российские солдаты держали позицию под постоянным огнем около суток. Им помогали сослуживцы, отправлявшие новые респираторы, воду и еду дронами.

Shot уточняет, что штурмовики получили множественные осколочные ранения, но смогли покинуть позицию. Их спасло устройство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в виде рюкзака.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие направления фронта являются наиболее трудными для ВСУ. По его словам, это кураховское и красноармейское направления.

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