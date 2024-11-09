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22:59, 9 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об обмане мужчин в центрах рекрутинга

Депутат Рады Безуглая: мужчин на Украине обманом отправляют в штурмовики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские мужчины, добровольно вступающие в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) через рекрутинговые центры, обманом отправляются в штурмовые бригады на передовую. На это в своем Telegram-канале указала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, добровольцам предлагают занимать должности с учетом имеющихся навыков. Например один из мужчин должен был служить аналитиком информационно-аналитической группы, однако в результате тот оказался в пехотинцем в разведывательном батальоне, бойцы которого «заходят первыми и выходят последним, понеся колоссальные потери».

Ранее Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ в зоне спецоперации. В ведомстве подсчитали, что Киев потерял до 1865 бойцов.

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