Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Mash: мошенники начали звонить от лица WhatsApp

Телефонные мошенники начали звонить россиянам от лица мессенджера WhatsApp. О новой схеме граждан предупредил Telegram-канал Mash.

Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности и заявляют пользователю, что заблокируют доступ к приложению, если тот не назовет код из СМС для подтверждения личности. После этого пользователю приходит комбинация для восстановления доступа к аккаунту.

Заполучив код, мошенники заходят в чужой профиль, меняют пароль и рассылают контактам просьбу срочно занять денежные средства. В качестве причин они называют любые чрезвычайные ситуации, однако чаще всего пользуются сценарием, в котором родственник попадает в серьезное ДТП.

Ранее МЧС предупредило россиян о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, притворяясь сотрудниками ведомства и продавая пожарные датчики по завышенным ценам.