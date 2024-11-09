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12:35, 9 ноября 2024Культура

Россияне стали чаще ходить в кинотеатры

Минкульт: сборы кинотеатров в России за год выросли на 15 процентов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kilyan Sockalingum / Unsplash

За неполный 2024 год сборы кинотеатров в России выросли на 15 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году. О том, что россияне вернулись в кинотеатры, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра культуры Ольги Любимовой.

За период с января по октябрь объем рынка кинопроката составил 37,5 миллиарда рублей. По данным ведомства, с начала года кинотеатры посетили 105 миллионов человек.

Кроме того, выросли сборы российского кино. В 2023 году сумма более чем в два раза превысила результат 2022-го — 28,1 миллиарда рублей против 12,3 миллиарда. Сборы отечественных картин в прошлом году также оказались в три раза больше по отношению к сборам в 2021 году, когда российское кино собрало 10,4 миллиарда рублей.

Ранее в Минкульте спрогнозировали высокие киносборы в Новый год. По словам Любимовой, в проздники сумма сборов может составить пять миллиардов рублей.

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