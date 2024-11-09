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06:30, 9 ноября 2024Бывший СССР

В Херсонской области разрушили мемориал украинскому националисту

В Херсонской области разрушили надгробие на могиле националиста Чуприны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Неизвестные разрушили надгробие на могиле украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Чуприны. Уточняется, что он был захоронен на мемориале воинам Великой Отечественной войны в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

Ранее местные жители села Костогрызово обратились к администрации с просьбой убрать его могилу с мемориала воинам ВОВ, однако никакой реакции на обращение не последовало, после чего надгробие захоронения Чуприны оказалось разбито. Отмечается, что администрация Алешкинского муниципального округа не стала давать никаких комментариев по данному поводу.

Ранее стало известно, что под Краматорском за год возникло огромное кладбище. Оно представляет собой большое поле со множеством свежих захоронений, на некоторых из них присутствуют флаги Украины. При этом многие могилы безымянные — на них можно увидеть лишь таблички с трехзначными числами.

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