В октябре зафиксировал утечку около 10 миллионов записей о россиянах

Роскомнадзор в октябре зафиксировал утечку около 10 млн записей о россиянах

Роскомнадзор сообщил о 13 зафиксированных в октябре случаях утечек баз личных данных россиян, которые содержат около 10 миллионов записей, передает ТАСС.

«В октябре 2024 года ведомство зафиксировало 13 случаев распространения баз данных в сети», — сказано в сообщении.

Уточняется, что злоумышленникам удалось украсть более 9,7 миллиона записей.

Ранее стало известно, что легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе Центробанка России из-за того, что аферисты открыли на их утекшие личные данные счета для вывода украденных денег. В результате у ничего не подозревающих клиентов возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях. Наличие проблемы подтвердили представители нескольких крупных банков, однако отмечается, что проблема не массовая, а для ее решения банки и ЦБ уже разрабатывают законодательный механизм.