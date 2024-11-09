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07:01, 9 ноября 2024Интернет и СМИ

В октябре зафиксировал утечку около 10 миллионов записей о россиянах

Роскомнадзор в октябре зафиксировал утечку около 10 млн записей о россиянах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Роскомнадзор сообщил о 13 зафиксированных в октябре случаях утечек баз личных данных россиян, которые содержат около 10 миллионов записей, передает ТАСС.

«В октябре 2024 года ведомство зафиксировало 13 случаев распространения баз данных в сети», — сказано в сообщении.

Уточняется, что злоумышленникам удалось украсть более 9,7 миллиона записей.

Ранее стало известно, что легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе Центробанка России из-за того, что аферисты открыли на их утекшие личные данные счета для вывода украденных денег. В результате у ничего не подозревающих клиентов возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях. Наличие проблемы подтвердили представители нескольких крупных банков, однако отмечается, что проблема не массовая, а для ее решения банки и ЦБ уже разрабатывают законодательный механизм.

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