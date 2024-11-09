В районе Москвы восстановили подачу электричества после сбоя

Электроснабжение в районе Чертаново после сбоя восстановлено

Экстренные службы Москвы восстановили подачу электричества после кратковременного сбоя в районе Чертаново Северное. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.

Уточняется, что энергоснабжение потребителей района в настоящее время осуществляется в штатном режиме. Комплекс городского хозяйства Москвы также опубликовал фотографии с улиц Чертаново, где видны работающие уличные фонари и свет в окнах квартир.

Об отключении электричества в Чертаново стало известно ранее 9 ноября. В Telegram-каналах писали, что в квартирах не было света, также не работали светофоры.