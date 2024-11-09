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20:55, 9 ноября 2024Россия

В районе Москвы восстановили подачу электричества после сбоя

Электроснабжение в районе Чертаново после сбоя восстановлено
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom  

Экстренные службы Москвы восстановили подачу электричества после кратковременного сбоя в районе Чертаново Северное. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.

Уточняется, что энергоснабжение потребителей района в настоящее время осуществляется в штатном режиме. Комплекс городского хозяйства Москвы также опубликовал фотографии с улиц Чертаново, где видны работающие уличные фонари и свет в окнах квартир.

Об отключении электричества в Чертаново стало известно ранее 9 ноября. В Telegram-каналах писали, что в квартирах не было света, также не работали светофоры.

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