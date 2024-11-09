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05:30, 9 ноября 2024Мир

Врач назвал возможную причину оранжевого лица Трампа

Токсиколог Кутушов объяснил тон кожи Трампа автозагаром или питанием
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Необычный ярко-оранжевый цвет кожи нового президента США Дональда Трампа может быть связан с его увлечением автозагаром, а также с особенностями диеты, рассказал «Ленте.ру» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

«Действительно, цвет лица Трампа заметно отличается от естественного оттенка, особенно на фоне других политиков. Появление такого тона кожи может быть обусловлено несколькими факторами, в том числе использованием автозагара, индивидуальными особенностями и, возможно, даже рационом питания, — сказал врач. — Автозагар содержит дигидроксиацетон (DHA), вещество, взаимодействующее с белками кожи и придающее ей темный оттенок. Хотя DHA считается безопасным, некоторые специалисты предупреждают об опасности его чрезмерного применения».

Кутушов также допустил, что цвет лица Трампа может быть связан и с особенностями организма президента. Он объяснил, что ряд людей больше других склонен к появлению покраснений, пигментации и изменению оттенка кожи под воздействием солнечного света.

«Кроме того, употребление большого количества продуктов с высоким содержанием бета-каротина, таких как морковь, тыква, шпинат и другие оранжевые овощи, может привести к изменению цвета кожных покровов. Хотя это маловероятно, не исключена возможность того, что оранжевая кожа объясняется переизбытком витамина К в организме», — предположил Кутушов.

Он объяснил, что витамин К играет важную роль в свертываемости крови, но его избыточное употребление чревато рядом побочных эффектов. Один из них — как раз изменение цвета кожи.

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