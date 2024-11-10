Демократы в США признали упадок своей партии

WP: демократы посчитали поражение Харрис на выборах свидетельством упадка партии

Многие члены Демократической партии США рассматривают провал своего кандидата Камалы Харрис на президентских выборах как доказательство своего упадка. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«В более широком смысле многие демократы рассматривают свое поражение (...) не просто как ряд тактических ошибок кампании, но и как свидетельство развала партии и упадка ее бренда», — приводит издание мнение ряда демократов.

В частности, такое мнение вызвано активной поддержкой избранного президента США Дональда Трампа теми группами населения, которые традиционно голосуют за Демократическую партию: латиноамериканцы, чернокожие и молодежь крупных городов.

Ранее британская газета The Sun сообщала, что американские избиратели не приняли стратегию Демократической партии в ходе президентских выборов США по продвижению кандидата Камалы Харрис при помощи знаменитостей. Авторы статьи напомнили, что она стремилась привлечь максимальное число звезд и использовать их в политических целях. Во время предвыборных агитаций в пользу кандидата в президенты от демократов выступали Леди Гага, Кэти Перри и Бейонсе.