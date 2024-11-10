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23:16, 10 ноября 2024Мир

Орбан назвал последствие победы Трампа для Венгрии

Орбан: с победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, теперь она не одна
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменовала окончание изоляции Венгрии. Такое последствие назвал премьер-министр европейской страны Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.

«С победой закончилась изоляция Венгрии. Мы не одни, с нами вся Америка», — сказал Орбан.

Он отметил, что триумф Трампа позволил сделать «семимильный шаг в сторону мира» на Украине.

Ранее норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что звонок Трампа Орбану может говорить о скором начале переговоров относительно перемирия на Украине. Он напомнил, что премьер-министр Венгрии первым среди европейских лидеров призвал к началу переговоров об урегулировании украинского конфликта, в то время как Евросоюз «криминализировал дипломатию».

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