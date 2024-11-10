Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 10 ноября 2024Россия

Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на Москву

Собянин: в Раменском городском округе сбили два летевших на Москву беспилотника
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Раменском городском округе Московской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что на месте происшествия сейчас работают специалисты экстренных служб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на регион. По его словам, пострадали семь человек, четверо из которых были госпитализированы, а двое находятся в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не работает на Трампа и высказал собственное мнение». В США открестились от призыва к Киеву забыть про Крым

      Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в Раменском городском округе

      Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на Москву

      Политолог сделал прогноз о политике Трампа в отношении России

      Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

      В российском регионе после атаки дрона загорелся гаражный кооператив

      Силы ПВО за ночь сбили более 20 беспилотников над территорией России

      Биткоин рекордно подорожал

      Маск похвалил одну идею против фон дер Ляйен

      В Крыму оценили слова советника Трампа о статусе полуострова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше