Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на Москву

Собянин: в Раменском городском округе сбили два летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Раменском городском округе Московской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что на месте происшествия сейчас работают специалисты экстренных служб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на регион. По его словам, пострадали семь человек, четверо из которых были госпитализированы, а двое находятся в тяжелом состоянии.