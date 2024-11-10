Суд арестовал имущество семьи экс-полицейского Сатюкова по делу о рекордной взятке

Суд арестовал имущество семьи экс-полицейского Сатюкова по делу о взятке

Басманный суд арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ Георгия Сатюкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый в получении рекордной взятки экс-полицейский оформил на брата, отца и мать объекты недвижимости, многочисленные счета, ценные бумаги и драгоценные металлы.

По версии следствия, Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют на сумму не менее 4,9 миллиарда рублей.

Суд заочно арестовал Сатюкова и Соколова, поскольку они успели скрыться за границей. Они объявлены в международный розыск.