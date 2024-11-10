Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:26, 10 ноября 2024Силовые структуры

Суд арестовал имущество семьи экс-полицейского Сатюкова по делу о рекордной взятке

Суд арестовал имущество семьи экс-полицейского Сатюкова по делу о взятке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Басманный суд арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ Георгия Сатюкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый в получении рекордной взятки экс-полицейский оформил на брата, отца и мать объекты недвижимости, многочисленные счета, ценные бумаги и драгоценные металлы.

По версии следствия, Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют на сумму не менее 4,9 миллиарда рублей.

Суд заочно арестовал Сатюкова и Соколова, поскольку они успели скрыться за границей. Они объявлены в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Польши анонсировал объявление о сроках прекращения огня на Украине

      Диетолог назвала важные для рациона мужчин продукты

      Байдена уличили в намерении переправить все доступные средства на Украину

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола

      Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Трампом

      США потребовали от тайваньской компании прекратить поставки чипов Китаю

      Суд арестовал имущество семьи экс-полицейского Сатюкова по делу о рекордной взятке

      В ФБР испугались «кровавой бани» после победы Трампа

      В США заявили о покупке Киевом влияния в Вашингтоне «коррупционными деньгами»

      В США рассказали о возможности Трампа обойти запрет Байдена на выход из НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше