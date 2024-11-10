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09:43, 10 ноября 2024Россия

Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: 25 летевших в сторону Москвы БПЛА ликвидированы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетМинобороны

Фото: Libkos / AP

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили на подлете к Москве еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна», — заявил глава региона.

Общее количество беспилотников, сбитых в Московской области за последние часы, достигло 20.

Ранее несколько БПЛА было сбито над Домодедово. По словам Собянина, городские службы ведут работу над устранением последствий от падения беспилотников.

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