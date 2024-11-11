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17:07, 11 ноября 2024Мир

Байден попросит Трампа продолжить оказывать помощь Украине

Guardian: Байден попросит Трампа продлить помощь Киеву на встрече в Белом доме
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий американский лидер Джо Байден попросит избранного президента США Дональда Трампа продолжить оказывать военную помощь Украине во время их встречи в Белом доме. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

«Байден пригласил Трампа на встречу в Овальном кабинете в среду 13 ноября, чтобы обсудить детали перехода власти. Ожидается, что он обсудит с республиканцем, почему США не должны бросать Украину и продолжать ее финансировать», — передает издание.

Ранее газета Huffington Post (HuffPost) со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона сообщила, что республиканцы, предварительно одержавшие победу на выборах в обеих палатах Конгресса США, не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме.

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