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07:30, 11 ноября 2024Путешествия

Блогер описал одну особенность жизни на севере России фразой «как в 1990-х»

Алина Черненко

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Российский путешественник побывал за Полярным кругом и рассказал об одной удивившей его особенности. Своей историей он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

По его словам, торговля мясом на Севере кардинально отличается от привычного большинству соотечественников формата. Он пояснил, что там его продают в автобудках на улицах, «как в 1990-х».

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«Покупка маленького кусочка мяса "граммов на 700" здесь попросту невозможна. На Севере мясо продается большими кусками, и покупатели берут его часто сразу целыми частями туши. Картина, когда покупатель на дорогом Lexus подъезжает к уличному мяснику и покупает полбагажника мяса, совершенно обычная в этих местах», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Блогер пояснил, что уличной торговле мясом способствуют природные холода, благодаря которым оно как будто находится в морозильной камере. Торговцы привозят продукцию из более южных регионов России и продают ее в фургонах.

«Основной рабочий инструмент у уличных торговцев мясом — пила и бензопила. То есть продавец просто распиливает тушу на крупные куски — ребра, ноги, брюшина, и покупатель выбирает из предложенных отрезов. Здесь не отделяют стейк, вырезку, грудинку или ошеек на шашлык — элементарно не получится», — поделился автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столовой нефтяников за Полярным кругом. Его поразили разнообразие и дешевизна блюд в заведении, где едят вахтовики.

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