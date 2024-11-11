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12:18, 11 ноября 2024Ценности

Марьяна Ро похвасталась мускулами на фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayanaro

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) похвасталась фигурой на откровенном фото. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой топлес, запечатлев себя по пояс. При этом она надела массивное колье с огромным прозрачным камнем и уложила волосы в низкий пучок, оставив пряди по обе стороны лица.

В свою очередь, избранница музыканта подняла и согнула в локте одну руку, продемонстрировав мускулы на ней.

Ранее в ноябре бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина опубликовала фото в нижнем белье.

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