Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 11 ноября 2024Забота о себе

Названы неочевидные перемены в поведении изменников

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины после измены иначе ведут себя в спальне, становятся агрессивными и постоянно пользуются телефоном. На неочевидные перемены в их поведении указала психотерапевт Бхавны Райтатхи в беседе с Daily Mail.

По словам эксперта, принято считать, что изменники избегают близости с мужем или женой, но так бывает не всегда. Райтатхи объяснила, что очень часто измена дает огромный запас сексуальной энергии и человек становится буквально одержим сексом. «Выдает то, что это только физический контакт, который происходит ради снятия напряжения, а не для эмоциональной близости», — дала подсказку психотерапевт.

Также, по ее словам, должно насторожить, если партнер постоянно использует телефон и старается не оставлять его без присмотра. «Многие клиенты рассказывали, что когда пытались критиковать такое поведение, их партнеры внезапно становились агрессивными. Они хлопали дверьми, били кулаками в стену, устраивали истерику, то есть делали все, чтобы напугать и заставить молчать», — рассказала Райтатхи. По ее мнению, агрессия вызвана страхом, что партнер будет рассказывать о своих подозрениях знакомым, родственникам и в конце концов узнает правду.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Наконец, Райтатхи указала, что изменники очень часто обвиняют в неверности своих партнеров. При этом психотерапевт отметила, что зачастую это происходит при других людях. По ее словам, это делается для того, чтобы посеять в них сомнения и заставить партнера чувствовать себя неуверенно.

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет 35-летней женщине, которая пожаловалась на муки совести из-за романа с юным любовником. По ее словам, она не хочет его бросать, но беспокоится, что испортит ему молодость.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ подтвердили подрыв дамбы Кураховского водохранилища. Украинский боец описал обстановку в этом районе

      Зеленский встретился с главой Минобороны Эстонии

      Обнаружена неудавшаяся сверхновая

      Раскрыта роль Маска в кадровых решениях Трампа

      Зеленский решил усилить ВСУ на кураховском и покровском направлениях

      Четверых мужчин заподозрили в осквернении Вечного огня в российском регионе

      В Сети появились пригласительные на закрытую вечеринку Ди Каприо

      Депутаты из стран ЕС выступили на митинге оппозиции в Грузии

      В Госдуме допустили введение запрета на S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

      Бывшая жена рэпера Гуфа снялась в боди в откровенной позе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше