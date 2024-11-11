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20:30, 11 ноября 2024Забота о себе

Россиянам дали советы для бодрости по утрам

Невролог Мартынова: стакан воды и завтрак взбодрят утром
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Для того чтобы быть бодрым с утра, важно соблюдать правильный режим дня и придерживаться определенных привычек, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов. Советы он дал россиянам в беседе с РИА Новости.

По его словам, ключевые факторы бодрости — постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и завтрак.

Кроме того, тем, кто хочет быть бодрым с утра, Мартынов посоветовал проветривать комнату перед сном. Врач также порекомендовал постараться сделать так, чтобы в спальню утром попадал солнечный свет — это стимулирует выработку кортизола, отвечающего за пробуждение.

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