Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 11 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин получил 7 лет колонии за попытку диверсии на железной дороге

В ХМАО суд приговорил к 7 годам заключения жителя за попытку диверсии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ханты-Мансийский окружной суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя Романа Дубинца за попытку диверсии на участке железной дороги Нижневартовск-Сургут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Тюменской области.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и статьи 281 («Покушение на совершение диверсии») УК РФ. Установлено, что он вступил в переписку в мессенджере с сотрудником военизированного формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), по его указанию нашел в Нижневартовске релейные электрические щиты и планировал их поджечь.

Довести план до конца Дубинец не смог — его действия пресекли.

По результатам апелляционной инстанции приговор мужчине был ужесточен. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Япония сняла запрет на продажу «гибридов» в Россию. Теперь их можно будет доставить легально

      Принц Уильям рассказал о влиянии онкологических диагнозов жены и отца на его жизнь

      Живущий в Лондоне россиянин раскрыл истинное отношение британцев к русским

      НАСА продлило контракты на доставку грузов на МКС

      Власти назвали возможную причину взрыва в российском многоэтажном ЖК

      Чиновник из Башкирии возглавит подмосковный Минздрав

      Боррель начал утро понедельника в бомбоубежище

      Астроном объяснил появление неопознанного объекта в небе над регионом России

      Стоимость биткоина взлетела после избрания Трампа

      Турция понадеялась на помощь Трампа в начале переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше