Россиянин получил 7 лет колонии за попытку диверсии на железной дороге

В ХМАО суд приговорил к 7 годам заключения жителя за попытку диверсии

Ханты-Мансийский окружной суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя Романа Дубинца за попытку диверсии на участке железной дороги Нижневартовск-Сургут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Тюменской области.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 и статьи 281 («Покушение на совершение диверсии») УК РФ. Установлено, что он вступил в переписку в мессенджере с сотрудником военизированного формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), по его указанию нашел в Нижневартовске релейные электрические щиты и планировал их поджечь.

Довести план до конца Дубинец не смог — его действия пресекли.

По результатам апелляционной инстанции приговор мужчине был ужесточен. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.