Российский чиновник ушел на СВО и лишился должности

Чиновник из Приморья ушел на спецоперацию и лишился занимаемой должности

Глава села Тавричанка Приморского края ушел на специальную военную операцию (СВО) и лишился занимаемой должности. Об этом сообщает издание News.VL в Telegram.

Ранее чиновник принял решение отправиться в зону боевых действий. Вернувшись, он не смог восстановиться в должности главы села. За время его отсутствия полномочия перешли другому человеку.

Ветеран спецоперации издал распоряжение о возвращении к исполнению обязанностей, однако получил отказ по причине того, что он не был избран жителями. О дальнейшем развитии ситуации не сообщается.

Ранее на СВО захотел отправиться бывший мэр Нового Уренгоя, осужденный за взятки. Мужчина подал заявление на вступление в Вооруженные силы России. По мнению адвоката мужчины, экс-мэр сможет принести больше пользы в бою, чем в следственном изоляторе и местах лишения свободы.