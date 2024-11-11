Стал известен срок лечения Гуфа в рехабе

Рэпер Гуф, который находится на лечении в рехабе, сможет выйти уже через неделю

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, сможет завершить лечение в реабилитационной клинике через неделю. Об этом сообщает издание Super.ru.

Как утоняет источник, Гуф тяжело перенес первую неделю в рехабе, так как страдал от ломки и психозов. Всего же курс лечения рассчитан на 28 дней. Сейчас артист проходит терапию, как групповую, так и индивидуальную, а также пишет эссе на различные темы и ходит на арт-терапию и йогу.

Помимо сестры Ольги, Долматова регулярно навещают полицейские. А по решению суда Долматов обязан носить электронный браслет.

Ранее стало известно, что сестра рэпера прокомментировала слухи о попытке побега Гуфа из заведения.