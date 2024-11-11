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16:40, 11 ноября 2024Мир

Стало известно о возможном убийстве передавшего взятку Захарченко экс-полковника ФСБ

В Черногории могли убить полковника ФСБ Сенина, передавшего взятку Захарченко
Антон Похиляк
Антон Похиляк (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Risto Bozovic / AP

Стало известно о возможном убийстве в Черногории экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина, заочно осужденного за передачу взятки бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. До этого, вскоре после задержания самого Захарченко, Сенин сбежал из России. О том, что Сенина могли застрелить, сообщил военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов со ссылкой на аккаунт Василије в соцсети X.

Анонимный пользователь утверждает, что Сенина застрелили 6 ноября в Черногории. Другие подробности отсутствуют.

Сенина заочно приговорили к девяти годам лишения свободы в октябре 2023 года за посредничество в передаче взятки Дмитрию Захарченко. Он — муж сестры Захарченко — и по версии следствия, помог ему занять руководящую должность в МВД, а позже выступил посредником при передаче скидочной карты для сети ресторанов La Maree в качестве взятки.

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Сенин находится в международном розыске, поэтому приговор был оглашен в заочном режиме. Черногория отказалась выдать его России, который заявил, что его преследуют по политическим мотивам и просил предоставить ему убежище.

Он сбежал из России в феврале 2017 года после задержания Захарченко — вышел в свой обеденный перерыв из здания ФСБ на Лубянке, сел в автомобиль и уехал. Когда его исчезновение заметили, он уже пересек российскую границу. Предположительно, он вначале уехал через КПП «Верхний Ларс» в Грузию по поддельным документам на имя Тимура Кудасова, позднее попал в Черногорию.

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