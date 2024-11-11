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21:45, 11 ноября 2024Культура

Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит»

Умер поэт Сухарев, автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Сухарев

Дмитрий Сухарев. Фото: Tatiana Vizbor / «ВКонтакте»

На 95-м году жизни умер российский бард Дмитрий Сухарев, автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит». Об этом сообщил поэт Александр Правиков на своей странице во «ВКонтакте».

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же», — написал он.

Правиков поблагодарил поэта и барда за творческое наследие, многие любимые стихи и песни.

Дмитрий Сухарев (его настоящая фамилия Сахаров) родился 1 ноября 1930 года. Помимо творческой карьеры, он был биологом, автором трудов по физиологии нервных клеток.

Ранее в Белоруссии умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков. Поэт и композитор ушел из жизни в возрасте 87 лет. Всего за свою карьеру Жуков написал около 300 песен.

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