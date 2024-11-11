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23:14, 11 ноября 2024Россия

В России объяснили неспособность Трампа завершить конфликт на Украине

Аналитик Суслов: Трамп не завершит конфликт на Украине, он не учел интересы РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп не способен завершить конфликт на Украине, поскольку не учитывает интересы России. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передает РИА Новости.

Аналитик подчеркнул, что полностью исключает вероятность достижения компромиссной договоренности между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что администрация нового главы Белого дома говорит лишь о заморозке конфликта по нынешним линиям разграничения, но не готова официально признать за Россией эти территории.

Суслов напомнил, что Трамп никогда не обещал урегулировать украинский конфликт на взаимоприемлемых условиях, он лишь говорил об остановке боевых действий. Он пояснил, что в Соединенных Штатах осознали невозможность победы Украины и нанесения России стратегического поражения, при этом поддержка Киева обходится слишком дорого, а поражение станет проигрышем и для Вашингтона.

Кроме того, несколько конфликтов одновременно США не в состоянии потянуть, считает эксперт. Сейчас они вовлечены в конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, однако к эскалации вокруг Тайваня и обострения в отношениях с Китаем Штаты не готовы, поэтому хотят избавиться от бремени украинского конфликта и переориентировать свои ресурсы.

«Соединенные Штаты продолжат участие в украинском конфликте, хотя и будут его сокращать», — заключил Суслов.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 24 часа. Он скептически отнесся к обещанию политика, однако допустил его согласие на сделку с Россией по Украине.

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