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10:37, 11 ноября 2024Мир

В США призвали Байдена уйти и дать Харрис побыть президентом

Симмонс: Байден должен уйти, чтобы Харрис получила шанс побыть президентом
Семен Александров (редактор)
Камала Харрис и Джо Байден

Камала Харрис и Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Действующий президент США Джо Байден должен уйти со своего поста, чтобы его вице-президент Камала Харрис получила шанс побыть президентом. К этому призвал политический советник при Демократической партии Джамал Симмонс в интервью CNN.

«Он может уйти с поста президента в течение следующих 30 дней, сделать Харрис президентом США. Он может освободить ее от необходимости контролировать переход власти 6 января после ее собственного поражения», — сказал он.

По его словам, такой шаг избавит следующую женщину, которая решит баллотироваться на выборах главы государства, от «исторического бремени первой женщины-президента».

Кроме того, Симмонс отметил, что такой шаг позволит испортить продвигаемые Трампом товары с символикой «45–47» (Трамп является 45-м и 47-м президентом США, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден лично попросит Трампа не прекращать помощь Украине. По его словам, у Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и будущей администрации, что США не должны уходить от Украины.

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