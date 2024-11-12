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16:59, 12 ноября 2024Мир

Американская телеведущая опровергла свое сотрудничество с Харрис за миллион долларов

Телеведущая Уинфри опровергла, что штаб Харрис заплатила ей миллион долларов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Опра Уинфри

Опра Уинфри. Фото: Hannah McKay / Reuters

Американская телеведущая Опра Уинфри опровергла информацию, что предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заплатил ей миллион долларов на поддержку. Об этом сообщает новостной портал TMZ.

«Опра Уинфри отрицает заявления, что ей заплатили один миллион долларов за проведение мероприятия от имени президентской кампании Камалы Харрис», — пишет интернет-издание.

Как указывает TMZ, Уинфри «ясно дала понять», что «не получила ни цента» за участие в предвыборной кампании демократов.

Ранее газета The New York Times писала, что кампания Харрис обернулась для Демократической партии долгом приблизительно в 20 миллионов долларов после провальных предвыборных концертов.

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