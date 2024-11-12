Боррель назвал сроки завершения поставок миллиона снарядов Украине

Боррель пообещал Зеленскому завершить поставку миллиона снарядов к концу года

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал закончить поставку обещанного ЕС одного миллиона снарядов до конца 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов к концу года», — отметил Боррель.

Ранее сообщалось, что одержавшие победу на выборах в Сенат и предварительно одерживающие верх в Палате представителей Конгресса республиканцы не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме. При этом находящийся до 20 января в должности президент США Джо Байден все еще сохраняет возможности поставки военной техники Вооруженным силам Украины в обход Конгресса благодаря специальным «полномочиям по сокращению к концу года».