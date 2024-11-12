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21:09, 12 ноября 2024Из жизни

Бывшая сотрудница ФБР и ЦРУ рассказала об участии спецслужб в поисках снежного человека

ФБР взяло на экспертизу клочок шерсти снежного человека
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: John Bazemore / AP

Бывшая сотрудница ФБР и ЦРУ Трейси Уолдер рассказала в соцсетях об участии американских спецслужб в поисках снежного человека. Об этом сообщает издание Daily Star.

По словам Уолдер, в 1970-е годы ФБР взяло на экспертизу клочок шерсти, который, как утверждал нашедший его охотник, принадлежал снежному человеку.

Охотник верил, что это шерсть сасквотча или бигфута. Они всерьез проверяли ее, прогнали через судмедлаборатории и выяснили, что она принадлежит какому-то виду оленей. Но тут интересно, что ФБР вообще за это взялось

Трейси Уолдербывшая сотрудница ФБР и ЦРУ

По словам Уолдер, показательно, с каким энтузиазмом в ФБР подошли к этой задаче. По ее мнению, спецслужба рассчитывала развеять миф о существовании снежного человека, однако результат оказался обратным: любители криптозоологии сочли, что дыма без огня не бывает и без веского повода ФБР не стало бы тратить ресурсы на подобную затею.

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Уолдер служила в полевом отделении ФБР в Лос-Анджелесе и контртеррористическом центре ЦРУ. Она издала автобиографическую книгу «Неожиданный шпион», в которой рассказала о работе в спецслужбах.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

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