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04:39, 12 ноября 2024Мир

Европейская страна пообещала принять жесткие меры против антисемитизма

Премьер Нидерландов Схоф пообещал принять жесткие меры против антисемитизма
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф после нападения на израильских болельщиков в Амстердаме пообещал принять жесткие меры против антисемитизма. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не можем отвечать на нетерпимость толерантностью, мы должны принять жесткие меры против этого», — подчеркнул представитель европейской страны.

Схоф назвал инцидент в Амстердаме настоящей охотой на евреев, за которой стояли молодые люди «с миграционным прошлым». Премьер добавил, что нет ни одного оправдания преднамеренному поиску и преследованию евреев.

7 ноября стало известно, что фанаты израильского «Маккаби» в Амстердаме подверглись нападению людей в масках с флагами Палестины. Пострадали по меньшей мере 10 человек.

ЖЗЛ
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