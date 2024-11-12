Европейская страна пообещала принять жесткие меры против антисемитизма

Премьер Нидерландов Схоф пообещал принять жесткие меры против антисемитизма

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф после нападения на израильских болельщиков в Амстердаме пообещал принять жесткие меры против антисемитизма. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не можем отвечать на нетерпимость толерантностью, мы должны принять жесткие меры против этого», — подчеркнул представитель европейской страны.

Схоф назвал инцидент в Амстердаме настоящей охотой на евреев, за которой стояли молодые люди «с миграционным прошлым». Премьер добавил, что нет ни одного оправдания преднамеренному поиску и преследованию евреев.

7 ноября стало известно, что фанаты израильского «Маккаби» в Амстердаме подверглись нападению людей в масках с флагами Палестины. Пострадали по меньшей мере 10 человек.