Хозяйка борделя поделилась самыми безумными историями с работы

Хозяйка британского борделя заявила, что ее работа никогда не бывает скучной. Самыми безумными историями из своей профессиональной жизни она поделилась в TikTok.

В Великобритании запрещено держать бордели, однако Кейт Денуар нашла обходной путь. Она сдает в аренду секс-работницам комнаты и получает с этого процент.

По словам Денуар, однажды клиент заплатил одной из девушек три тысячи долларов (293 тысячи рублей), чтобы та съездила с ним на кладбище. Там они выкурили по сигарете и сразу разъехались. В другой раз в бордель обратился мужчина в костюме белого медведя, желающий устроить сексуальную ролевую игру на тему эскимосов. Еще один необычный клиент пришел в бордель в роли сантехника и вместо того, чтобы действительно заняться сексом, чинил в заведении ванны и туалеты.

Женщина рассказала, что в борделе часто оказываются супруги. Например, на Денуар работала проститутка, которая выходила на смены только по понедельникам. По пятницам же бордель посещал ее муж. Они так и не узнали секреты друг друга. Впрочем, по словам Денуар, был и обратный случай: муж одной из секс-работниц узнал, чем она занимается, но, вопреки ожиданиям, не поссорился с ней, а стал пользоваться ее услугами.

Ранее 53-летняя Дена Дафф из американского штата Невада рассказала о том, как случайно устроилась на работу в бордель. Она пришла туда на экскурсию со свекровью и получила предложение остаться в качестве «мадам» — административной сотрудницы.

