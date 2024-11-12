Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

В Ростовской области полицейский снял на видео угон машины и предотвратил его

В Ростовской области сотрудник местного главка МВД предотвратил угон машины в свободное от службы время. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства, предоставив видео.

Майор полиции Ярослав Грицаенко из окна своей квартиры на улице Некрасова в Азове заметил компанию молодых людей, которые вели себя подозрительно: они ходили вокруг автомобилей и светили в стекла. Затем компания собралась около припаркованного ВАЗ-2114, взломала дверь машины и попыталась уехать. Грицаенко снял происходящее на камеру телефона, затем вышел на улицу и пресек преступление.

Все участники преступления установлены. Они будут привлечены к установленной законом ответственности.

Ранее в Кызыле задержали двух подростков, угнавших автомобиль 54-летнего местного жителя.