МИД Молдавии вызвал поверенного в делах Грузии из-за слов премьер-министра

МИД Молдавии вызвал поверенного в делах Грузии из-за совета премьера Кобахидзе

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии вызвало поверенного в делах Грузии из-за совета премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе провести расследование выборов в Молдавии, передает РИА Новости.

«Он был проинформирован о глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой, в которой премьер-министр Грузии в своем публичном выступлении рассматривает вопросы европейской интеграции Молдавии и избирательного процесса в нашей стране», — указано в сообщении дипломатического ведомства Молдавии.

О проведении расследования в Молдавии после прошедших президентских выборов и еврореферендума Кобахидзе говорил на фоне обвинений в фальсификациях на парламентских выборах в Грузии.

Ранее МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу в республике Олегу Озерову. Причиной якобы стало преднамеренное вмешательство России в избирательный процесс в Молдавии на президентских выборах и на референдуме о вступлении в Евросоюз.