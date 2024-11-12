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02:11, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия прекращения финансовой помощи

Депутат Южанина: Киев урежет расходы бюджета при отмене финансирования Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной Рады Нина Южанина предположила, какие действия предпримут власти Украины в случае прекращения ее финансирования. Об этом она высказалась в беседе с изданием «Новости.LIVE».

Южанина раскрыла последствия отмены финансирования Запада и отметила, что в таком случае Киев урежет расходы бюджета. «Я думаю, что есть "план Б", абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных», — добавила она.

Ранее сообщалось что одержавшие победу на выборах в Сенат и предварительно одерживающие верх в Палате представителей Конгресса республиканцы не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине. Они также не намерены рассматривать пакеты по данной теме.

ЖЗЛ
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