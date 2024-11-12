Сбер возобновит выдачу семейной и IT-ипотеки с 15 ноября

Сбер возобновит выдачу семейной и IT-ипотеки с 15 ноября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В банке отметили, что льготные программы остаются ключевым драйвером спроса на первичном рынке жилья, добавив, что в октябре доля выдач семейной ипотеки составила 81 процент от общего числа оформленных в Сбере жилищных кредитов на новостройки.

«Минимальный размер первоначального взноса по всем льготным программам составит от 20,1 процента по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка и подключены к опции "Комплексное предложение"», — уточнили в пресс-службе. Помимо этого, минимальный размер первого взноса удастся сохранить на уровне от 20,1 процента в случае оформления льготного кредита с увеличенным лимитом либо при помощи оплаты комиссии застройщиком. Во всех остальных ситуациях размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой будет составлять от 50,1 процента.

Ранее в этот же день аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил повышенный интерес россиян к дальневосточной ипотеке. По его словам, спрос на нее растет в том числе из-за новых условий программы, которые вступили в силу с 1 июня этого года.