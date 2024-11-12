Economist: президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года

Киевские политики на фоне успехов российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) и победы Дональда Трампа на выборах президента США изучают возможность возможность смены руководства на Украине. Самой ранней обсуждаемой датой выборов в стране может стать 25 мая 2025 года, сообщает британский журнал The Economist.

Издание отмечает, что администрация президента Украины Владимира Зеленского отрицает какую-либо подготовку к голосованию, а большинство источников скептически относятся к тому, что это произойдет.

«Тем не менее, некоторые подготовительные работы, похоже, уже начались. Региональные избирательные штабы мобилизуются, и начинается работа над списками кандидатов», — сказано в материале.

По словам одного из вероятных соперников Зеленского, Украина нуждается в проведении выборов, однако кандидаты на пост президента бояться делать публичные заявления по этому поводу, опасаясь жесткой реакции со стороны офиса главы государства.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что украинский лидер приступил к чистке своего окружения после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По ее информации, 40 украинских депутатов намерены покинуть правящую партию «Слуга народа», а затем уехать за границу. Журналистка отметила, что нардепы «бегут с тонущего корабля», живя в ожидании конца.