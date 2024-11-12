В Чехии сравнили жизнь при социализме и сейчас

ЦИОМ: каждый шестой чех считает жизнь при социализме лучше нынешней

Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме людям в стране жилось лучше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.

В частности, 16 процентов чехов уверены, что жизнь при социализме была лучше нынешней. При этом обратное мнение разделяют 43 процента граждан страны. Число респондентов, которые считают примерно одинаковыми условия жизни в стране до событий осени 1989 года и сейчас, достигает 37 процентов: этот показатель вырос на 5 процентов по сравнению с результатами 2019 года.

Среди улучшений в жизни страны чехи указали широкие возможности для получения образования, свободу слова, отмену границ в Европе и развитие частного предпринимательства.

Ранее проживающая в России экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль похвалила уровень безопасности жизни в стране. Больше всего ее удивила широта русского сердца, доброта и отзывчивость людей.