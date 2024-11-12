В Китае назвали специальную военную операцию (СВО) на Украине назидательным уроком для сторонников расширения НАТО. Мнение экспертов приводит газета Global Times.
Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян указал, что затрагивание стратегических российских интересов оказалось «пагубным для европейской безопасности». По его мнению, от конфликта пострадали в первую очередь такие страны, как Германия, в силу длительного энергетического и экономического партнерства с Москвой.
Эксперт также отметил, что Украина предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию и разжечь хаос, чтобы США имели основания для более глубокого вовлечения в конфликт. Люй Сян подчеркнул, что Россия не отреагировала на провокации более агрессивными контрмерами, сорвав планы Киева.
Он считает, что Соединенные Штаты больше не могут выделять Украине миллиарды долларов экономической и военной помощи ежемесячно, а европейские лидеры оказались в сложном положении из-за их позиции в отношении России. Если Вашингтон пойдет на сближение с Москвой, то некоторое в Европе последуют его примеру, сказал политолог.
Аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» Цуй Хэн заявил, что США вряд ли предпримут какие-то серьезные действия в конфликте на Украине до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Администрация действующего главы Белого дома уже исчерпала свои возможности, а у государства в целом «очень ограниченный» потенциал для дальнейшей поддержки Киева.
Эксперт считает, что Европе следует вести более автономную политику с учетом собственных интересов. Он рекомендовал Западу «снизить враждебность по отношению к Москве и начать откровенный диалог с Россией».
Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин примут меры для разрешения украинского конфликта. По словам экономиста, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой, так как «это никогда не было конфликтом между Украиной и Россией, это был конфликт между Соединенными Штатами и Россией».