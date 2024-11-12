В российском городе памятник молодежи состарился после реставрации

В Белове памятник молодежи состарился после реставрации

В Белове Кемеровской области памятник молодежи состарился после реставрации. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Первоначально скульптура представляла собой фигуры юноши и девушки, однако после завершения работ на место их вернули потемневшими и повзрослевшими женщиной и лысым мужчиной. Помимо этого, с монумента пропали надпись «Кузбасс» и материки на глобусе. Местные жители недоумевают, каким образом чиновники приняли такой результат.

Ранее в ноябре стало известно, что во Владивостоке неизвестный мужчина изуродовал маркером бюст Владимира Ленина, расположенный на Партизанском проспекте. Случай попал на камеру видеонаблюдения. В данный момент прокуратура занимается установлением личности и задержанием вандала.

