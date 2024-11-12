Певица Юлия Ковальчук отпраздновала 42-летие в боди и сетчатых колготках

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук отпраздновала 42-летие в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Российская певица поделилась в сторис снимком, на котором предстала в черном вельветовом боди, надетом поверх сетчатых колготок. При этом на размещенном кадре видно, что изделие оформлено поясом в виде петли и оголяет правое плечо. Кроме того, знаменитость подобрала к своему образу лакированные открытые туфли на платформе, широкополую шляпу и массивные ювелирные украшения.

«Опять чуточку повзрослела», — подписала она фото.

В сентябре сообщалось, что Юлия Ковальчук снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети.