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20:41, 13 ноября 2024Моя страна

Бой лосей в России попал на видео

В Омской области опубликовали видео с боем лосей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

В заказнике «Аллапы» Муромцевского района подрались лоси. Видео опубликовало омское Управление по охране животного мира.

В учреждении рассказали, что для человека встреча с диким животным может быть как познавательной, так и опасной. Там призвали жителей быть внимательными в лесу и прислушиваться к звукам.

«Лось-самец в период гона выдает себя тихим "хрюканьем" или звуками, сопровождающими "трепку кустов", а также специфическим резким запахом, который иногда ощущается за несколько десятков метров», — рассказали в управлении. В случае встречи с лосями там рекомендовали присесть и не двигаться.

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