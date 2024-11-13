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10:29, 13 ноября 2024Россия

Мухаммад стало самым популярным именем для новорожденных в немусульманском регионе России

В ХМАО Мухаммад стало самым популярным именем для новорожденных
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Pasarelu / Unsplash

В 2024-м году Мухаммад стало самым популярным именем для новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на онлайн-реестр ЗАГС.

С начала года в регионе родилось 339 Мухаммадов. Вторым по популярности именем для новорожденным в ХМАО мальчиков стало Михаил — так жители назвали 246 сыновей, родившихся с 1 января 2024 года. Самым популярным женским именем стала Анна (196 человек), на втором месте с небольшим отставанием — имя Амина (185 человек).

Имя Мухаммад носил человек, которого считают пророком верующие мусульмане. Согласно положениям ислама, Мухаммад получал божественные откровения через ангела Джибриля. По данным из открытых источников, лишь 11 процентов населения ХМАО идентифицируют себя как мусульмане.

Ранее в России родился Люцифер. Такое имя мальчику дали родители в Краснодарском крае.

ЖЗЛ
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