Песков заявил об «оторванных от страны» российских оппозиционерах на митинге в Берлине

Песков назвал россиян-оппозиционеров чудовищно оторванными от страны

Российские оппозиционеры, что попали на Запад в результате обмена заключенных с США и Евросоюза (ЕС), и которые заявили об участии в предстоящем антироссийском митинге в Берлине, чудовищно оторваны от России и не имеют никакого отношения к ней. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним, поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее стало известно, что представители российской оппозиции Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов) объявили о проведении в Берлине 17 ноября «большой антивоенной демонстрации».

Песков также заявил, что мнение релокантов, организующих демонстрации за рубежом, не вызывает в Кремле интереса.

